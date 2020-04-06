وزارة الخارجية تؤكد أنها لا توزع الأموال الحكومية بين المواطنين في الخارج

2020/04/06 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، أن الوزارة لا توزع الاموال الحكومية بين المواطنين في الخارج، فيما أشار إلى أنها غير مخولة.

وقال الحكيم في بيان إن وزارة الخارجية لا توزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية.

وأضاف أن بيان الناطق الرسمي احمد الصحاف اسيئ فهمه، كون الاموال التي تحدث عنها هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بإيصالها إليهم وليست اموالاً حكومية.

وكان الصحاف قد أعلن ان وزارة الخارجية تتكفل بأرسال مبلغ ثلاثة الاف دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج فيما أوضح لاحقا ان تلك الأموال ليست منحة انما هي أموال المواطنين أنفسهم ووزارة الخارجية تتكفل بإيصالها إليهم بعد استلامها من ذويهم.

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