وزارة الصحة تسجل 70 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/06 | 18:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد الكرخ: ١ – بغداد مدينة الطب: ٣ -البصرة : ٩ – النجف: ٤ – السليمانية: ٣ – أربيل: ٤١ – كربلاء: ٢ – ذي قار : ٧ – الوفيات: ٣ ( حالتان في البصرة و حالة واحدة

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