الصحة تسجل 70 اصابة مؤكدة و3 وفيات جديدة بكورونا في العراق

2020/04/06 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 70 إصابة مؤكدة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا، و65 حالة شفاء تام من المرض في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 70 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، توزعت بواقع: ثلاث إصابات في مدينة الطب بجانب الرصافة، وإصابة واحدة في جانب الكرخ من بغداد".وأضافت أن "محافظة أربيل سجلت 41 إصابة، والبصرة 9، وذي قار 7، والنجف 4، والسليمانية 3، وكربلاء 2"، مشيرة إلى تسجيل "ثلاث حالات وفاة، اثنان منها في البصرة، وحالة واحدة في جانب الرصافة من بغداد".وبينت أنه "تم تسجيل 65 حالة شفاء تام، توزعت بواقع: 26 حالة في النجف، و12 في بغداد، و11 في السليمانية، و10 في البصرة، و3 في واسط، و2 في أربيل، وحالة واحدة في دهوك".وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1031 حالة، ومجموع الوفيات 64، وحالات الشفاء 344".

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