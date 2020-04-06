كردستان تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 12 ليلًا وتصدر تعليمات

2020/04/06 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان، الاثنين، عن استمرار الاجراءات المتبعة لحظر التجوال بمدن الاقليم الى منتصف ليلة اليوم.وقال ريبر احمد في مؤتمر صحفي باربيل ، “بعد التشاور مع المحافظين واجتماع الوزارة تقرر تمديد الحظر لغاية 12 ليلا وبعد تلقي الرد من المحافظين ومشرفي الادارات لمنح السلطات اتخاذ الاجراءات الازمة”.وأضاف “ان المحافظات والادارات […]

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