بيان جديد من وزارة الكهرباء بخصوص تعيينات الأجور والعقود

2020/04/06 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بياناً ردت فيه على جملة من الانتقادات التي وجهت لها بخصوص تعيينات العقود والاجور اليومية، في الوزارة.وجاء في البيان، “إطلعت وزارة الكهرباء على تصريحات بعض النواب من على بعض الفضائيات ممن انتقد الوزارة في اتاحتها فرص العمل لتشغيل الشباب المعطاء، وعليه توضح الوزارة”.واوضحت ان “الوزارة تعمل بنظام مؤسساتي […]

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