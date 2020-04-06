قائد شرطة الانبار لـ” العهد نيوز”: عقوبات رادعة بحق المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

2020/04/06 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار توعد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، اليوم الاثنين، بعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والمستلزمات الاخرى داعيا الجميع الى الالتزام بتسعيرة المحددة وعدم استغلال المواطنين .وقال كسار في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” اوعزت الى كافة القوات الامنية من الشرطة المحلية باعتقال كل من يتلاعب بأسعار […]

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