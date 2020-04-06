بيان جديد من وزارة الكهرباء بخصوص تعيينات الأجور والعقود

2020/04/06 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بياناً ردت فيه على جملة من الانتقادات التي وجهت لها بخصوص تعيينات العقود والاجور اليومية، في الوزارة.

وجاء في البيان، "إطلعت وزارة الكهرباء على تصريحات بعض النواب من على بعض الفضائيات ممن انتقد الوزارة في اتاحتها فرص العمل لتشغيل الشباب المعطاء، وعليه توضح الوزارة".

واوضحت ان "الوزارة تعمل بنظام مؤسساتي وإداري لا يسمح التفرد بقراراتها من أي جهة أو منصب كان، ويستند قراراها إلى ضوابط إدارية وقانونية ومالية بحسبِ التعلميات السارية، علماً أن فرص العمل المؤقتة التي أتاحتها استندت على قرارات مجلس الوزراء وبالتالي كانت مغطاة قانونياً.



كما اعتمدت على تمويلها من خلال المشاريع التي كانت ضمن خطة العمل المقرة لعام ٢٠١٩ وخطة المشاريع التي يفترض أن تمضي لعام ٢٠٢٠".

وبادت الوزارة تحفظها "على الاتهامات الباطلة التي نالتها من إدعاءات مغلوطة وغير لائقة"، مشيرة الى ان "الجهات القانونية والقضائية موجودة للاحتكام لها في حال رصد المغادرات والمخالفات بعيداً عن التسقيط الإعلامي والكلام الغير مسؤول".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مختبرات الوزارة سجلت 70 إصابة جديدة مؤكدة

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، "انه الملاكات الطبية سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار&

بغداد اليوم - كردستان

قررت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الاثنين، تمديد حظر التجول الشامل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها "قررت تمديد حظر التجول الشامل حتى ساعة 12 ليلا لهذا اليوم".

وكان المتحدث باسم وزارة الصح

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