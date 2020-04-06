تسمية محمد فرحان امينا للسر في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

2020/04/06 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

عقدت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاثنين،(6 نيسان 2020) اجتماعها الاول بعد تكل...





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