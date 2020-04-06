2020/04/06 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مختبرات الوزارة سجلت 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وزعت على مناطق بغداد، في جانب الكرخ إصابة واحدة، وفي مدينة الطب 3 إصابات".

وأضاف البيان، أن "محافظة البصرة سجلت 9 إصابات جديدة، والنجف 4 إصابات، والسليمانية 3 إصابات، فيما سجلت أربيل 41 إصابة، وإصابتين في كربلاء، و7 إصابات بمحافظة ذي قار".

وأشار بيان الموقف الوبائي لليوم الاثنين، إلى "تسجيل 3 وفيات، حالتين منها في البصرة، وحالة وفاة واحدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وبشأن حالات الشفاء من الفيروس، أكد بيان الصحة، تسجيل "65 حالة شفاء، وزعت بمحافظة النجف 26 حالة شفاء، وفي جانب الرصافة ببغداد 12، فيما سجلت محافظة البصرة 10 حالات شفاء، وواسط 3 حالات، وأخيرا محافظة دهوك التي شهدت حالة شفاء واحدة من المرض".

وخلص بيان الموقف الوبائي اليومي للصحة، إلى ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، حيث تجاوزت اعدد الإصابات حاجز الألف إصابة وباتت "1031، وعدد الوفيات 64، مقابل شفاء 344 حالة من المرض".

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بياناً ردت فيه على جملة من الانتقادات التي وجهت لها بخصوص تعيينات العقود والاجور اليومية، في الوزارة.

وجاء في البيان، "إطلعت وزارة الكهرباء على تصريحات بعض النواب

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، "انه الملاكات الطبية سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار&

بغداد اليوم - كردستان

قررت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الاثنين، تمديد حظر التجول الشامل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها "قررت تمديد حظر التجول الشامل حتى ساعة 12 ليلا لهذا اليوم".

وكان المتحدث باسم وزارة الصح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تعلن تسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تعلن تسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).