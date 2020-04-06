الوزراة تصرح والوزير

2020/04/06 | 18:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

نفى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن تكون لدى وزارته نية توزيع أي مبالغ مالية على المواطنين العراقيين العالقين في الخارج بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال الحكيم، عبر صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم : "الخارجية لا توزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير...

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