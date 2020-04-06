8 حالة جديدة فقط.. السعودية تسجل أقل معدل يومي لإصابات

2020/04/06 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل الذي بلغ سابقا 206 حالات وهي أقل حصيلة إصابات خلال شهر إبريل.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى […]

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