وزير الصحة: هناك توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين

2020/04/06 | 18:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة جعفر علاوي، الاثنين، وجود توجه لامكانية إعادة دوام موظفي الدولة، الا انه أشار الى الالتزام بفرض حظر التجوال.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن علاوي قوله إن “هنالك توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين”.ولم تكشف الوكالة تفاصيل أخرى بشأن التصريح.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأحد، تسجيل 83 إصابة جديدة

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