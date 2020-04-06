رجل إسباني يؤكد إصابة جميع أطفاله الـ11 بكورونا

2020/04/06 | 18:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيبَت عائلة إسبانية بأكملها، بما في ذلك أحد عشر طفلاً، بفيروس «كورونا»، وهم الآن يخضعون للعزل الذاتي، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وأُجبرت عائلة سيبريان غيرفاس على عزل أفرادها في شمال غربي إسبانيا، بعد أن تم تشخيصهم جميعاً بالفيروس.وكانت الأم إيرين غيرفاس هي الأولى في العائلة التي أظهرت نتائج إيجابية لـ«كوفيد – 19».وقال

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