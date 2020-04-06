الإمارات: 277 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 11

2020/04/06 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا لمقيم آسيوي ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزارة الصحة الإماراتية حول مستجدات كورونا في الدولة.كما أعلنت الصحة الإماراتية عن تسجيل 277 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع الإجمالي إلى 2076.جانب من المؤتمر […]

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