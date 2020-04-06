حملة “وعي”: أكثر من 150 وسيلة إعلام شاركت بتغطية الحملة

2020/04/06 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حملة “وعي” التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن مشاركة أكثر من 68 قناة فضائية و88 وكالة انباء محلية وعربية واجنبية في تغطية الحملة منذ انطلاقتها قبل 40 يوما، فيما أكدت استمرار جهودها التوعوية على نطاق اوسع.وقالت الحملة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “أكثر من 68 قناة فضائية محلية وعربية واجنبية شاركت في

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