2020/04/06 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا للمنصات الالكترونية المستخدمة في التعليم الالكتروني لطلبة الجامعات .وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى إنه “تم ارسال كتاب رسمي عن طريق دائرة المشاريع والتطوير الى وزارة وشركات الاتصالات لتقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا ان امكن، وذلك لعدم اثقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تدعو الاتصالات لتوفير الانترنيت مجانا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تدعو الاتصالات لتوفير الانترنيت مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).