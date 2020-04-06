هذه حقيقة إصابة قرية كاملة بجائحة كورونا في العراق

2020/04/06 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى، نجاة الطائي، حقيقة إصابة قرية كاملة بجائحة كورونا....

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