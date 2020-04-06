موسكو والرياض “قريبتان جداً” من اتفاق خفض الإنتاج

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، إن موسكو والرياض تقتربان للغاية من إبرام اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط.وأضاف دميترييف لمحطة “سي إن بي سي” الأميركية، اليوم الاثنين، أن الأسواق كاملة أدركت مدى أهمية هذا الاتفاق الذي من شأنه تحقيق الكثير من الاستقرار بالأسواق.وتابع: “نحن قريبون جدا”، في إشارة إلى […]

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