صحة الرصافة: شفاء 12 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، عن شفاء 12 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 39 حالة.وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 12 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا".وكانت الحالات لامرأة ٤٥ سنة تسكن حي النصر والثانية امراءة بعمر ٤٨ سنة تسكن المدائن والثالثة لطفلة بعمر ٣ سنوات تسكن الامين اما الرابعة لفتاة بعمر ١٦ سنه تسكن حي النصر والخامسة لرجل بعمر ٤٦ سنة يسكن بغداد جديدة.وافاد الساعدي ان الحالة السادسة لامرأة ٤٨ سنة تسكن البلديات والسابعة رجل ٦٢ سنة يسكن البلديات والثامنة امرأة ٧٥ سنة والتاسعة رجل ٣٣ سنة يسكنون في مدينة الصدر اما الحالة العاشرة رجل ٣١ سنة يسكن الزعفرانية والحادي عشر امرأة ٣١ سنة تسكن الحبيبية واختتم الساعدي بالحالة الثانية عشر رجل بعمر ٣٠ سنة يسكن الزعفرانية .واضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهما مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".واوضح ان "اضاف ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية على مدار الساعة".وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 39 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".ودعا الساعدي جميع المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور اعراض المرض للتأكد من الاصابة من عدمها وضمان عدم نقل العدوى للأخرين".

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