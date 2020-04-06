صور.. معرض اربيل الدولي يحتضن إصابات كورونا

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دشنت دائرة صحة أربيل، يوم الاثنين، مستشفى في معرض أربيل الدولي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.وابلغت صحة أربيل شفق نيوز، ان "دائرة الصحة قامت بتحويل معرض اربيل الدولي الى مستشفى للمصابين بكورونا"، مشيرا الى ان "المستشفى يستوعب 250 شخصاً وفقط للحالات الخفيفة".وأردف انه "عند الضرورة سيتوسع المستشفى ليشمل القاعة الاخرى التي هي بجانب القاعة الكبيرة"، منوها على ان "كل مصاب تتدهور حالته يتم نقله الى مستشفى رزكاري لتلقي العلاج مع تواجد فريق طبي على مدار 24 ساعة لتقديم العلاج للمصابين المتواجدين هناك".

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