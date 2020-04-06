العراق يعلن ثلاث وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى العراق بذلك حاجز الالف إصابة بالمجمل.

وذكر بيان للوزارة ورد لـشفق نيوز، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ١- مدينة الطب: ٣-البصرة : ٩- النجف: ٤- السليمانية: ٣- أربيل: ٤١- كربلاء: ٢- ذي قار : ٧

وفيما يتعلق بالوفيات، قالت الوزارة إنها سجلت 3 وفيات جديدة، حالتان في البصرة، وحالة واحدة في بغداد/ الرصافة)

وأضافت أنه "تم تسجيل ٦٥حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-- النجف: ٢٦- الرصافة: ١٢- بصرة : ١٠- واسط: ٣- السليمانية: ١١- اربيل ؛ ٢- دهوك : ١

واشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ١٠٣١، والوفيات ٦٤، وحالات الشفاء ٣٤٤ حالة".

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