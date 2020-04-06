الأزمة النيابية تستضيف وزيري الصحة والهجرة للوقوف على إجراءات الوزارتين إزاء كورونا

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت خلية الازمة النيابية في اجتماعها التاسع وزيري الصحة والهجرة جعفر علاوي ونوفل بهاء للوقوف على الاجراءات والخطط والاستعدادات المتخذة للوزارتين ازاء فيروس كورونا.

واتفقت اللجنة مع وزير الصحة على البدء بآلية جديدة بالتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية لإعادة ما تبقى من الوافدين والعالقين العراقيين في دول الخارج وتهيئة وتوفير اماكن للحجر الصحي والمنزلي فور عودتهم عبر مطارات البلاد، فيما تم تأكيد إطلاق ووصول المنح الطارئة الخاصة بالتبرعات الى المحافظات تباعا.

واستعرض علاوي والكادر الوزاري الموقف الوبائي والتخصيصات المالية المطلوب توفرها خلال الظرف الراهن، منوها الى ان وجود وتعاون الخلية النيابية ساهم بشكل كبير بدعم مهام عمل الخلية الوزارية رقم خمسة وخمسين واسنادها منذ بداية ظهور وباء كورونا حتى اللحظة.

في سياق متصل ناقشت خلية الازمة مع وزير الهجرة المشاكل التي تواجه النازحين ومنحة العودة وتوفير المواد والاحتياجات الضرورية والاغاثية الطارئة إليهم، من خلال وضع خطة طارئة لاستغاثة مخيمات النازحين وتخصيص مبالغ طارئة، فضلا عن تامين المواد الغذائية والصحية بما يساهم في مواجهة الظروف القاهرة التي يعاني منها النازحون والعوائل المتعففة العائدة الى مناطقها.

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