الزرفي : أنا مرشح النواب العراقيين ولست مرشحاً لأطراف إيرانية أو أجنبية

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، إن تكليفه تم بثقة نيابية وسياسية، وبحضور العشرات من النواب .

ورجح في تصريح، بأن تحدد رئاسة مجلس النواب موعدا لجلسة منح الثقة لحكومته بالوقت القريب، مبينا أنه مرشح النواب العراقيين وليس مرشحا لأطراف إيرانية او اجنبية.

ولفت الى أنه حاور الجميع ولم يتجاوز على أحد، مؤكدا أنه سيقدم أسماء التشكيلة الحكومية قبل الجلسة بثمانية وأربعين ساعة.

وأضاف، أن أول مطلب للمتظاهرين كان بإجراء الانتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وهذه مهمته، ومن أهم نقاط المنهاج الحكومي، متعهدا بالعمل على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

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