الحجامي : مدينة الحرية صاحبة أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا

2020/04/06 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، ان مدينة الحرية صاحبة أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا، محذرا من عدم التزام اهلها بحظر التجوال.

وقال الحجامي في بيان إن مدينة الحرية هي صاحبة أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا..



وأضاف الحجامي، أن الخوف كبير على اهالي المدينة من الاصابة بالفيروس جراء عدم التزامهم بالتعليمات الصحية وحظر التجول.

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