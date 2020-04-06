في سوريا… جهازان فقط لكشف كورونا والأطباء تحت المساءلة!

2020/04/06 | 19:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالها بتهكم أحد الأطباء في مستشفى بدمشق، «يوجد لدينا في كل سوريا جهازان pcr فقط لفحص الكورونا، وبالتالي لا يمكننا إجراء اختبارات لأكثر من 20 – 30 حالة في اليوم […]

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