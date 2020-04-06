صحة ديالى تكشف حقيقة إصابة قرية كاملة بجائحة كورونا

2020/04/06 | 19:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى، نجاة الطائي، حقيقة إصابة قرية كاملة بجائحة كورونا.

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