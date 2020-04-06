مسؤول امريكي : نواجه نقصا حادا في المستلزمات الطبية والوفيات تتجاوز 10 آلالاف شخص

2020/04/06 | 19:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكدت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ، الاثنين، انه ومع وصول عدد الوفيات الرسمي الى اكثر من عشرة آلالاف شخص نتيجة وباء فايروس كورونا حذر الجراح الأمريكي جيروم م.آدمز من أن هذا سيكون الأسبوع الأصعب والأشد حزنًا في حياة معظم الأمريكيين.

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