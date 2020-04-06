كيف تحمي نفسك من كورونا عند التسوق؟

2020/04/06 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتنع الكثير من الناس عن الذهاب إلى متاجر البقالة الكبيرة منها والصغيرة، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، فيلجأون إلى خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

لكن سواء كنت تذهب إلى متاجر البقالة، أو تطلب احتياجاتك عن بعد، فهناك خطوات يفضل اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يقدمها موقع "كونسيومر ريبورتس".

1- اغسل الأوعية

عليك التأكد من خلو العبوات والأغلفة من الفيروس، عن طريق تنظيفها.

وينصح موقع "كونسيومر ريبورت" بمسح الأوعية بالمناديل المطهرة، سواء كانت زجاجية أم معدنية.



وإذا كان هذا غير عملي في نظرك، فيمكنك غسل يديك عقب الانتهاء من مسك العبوات.

2- اغسل يديك ونظف الأسطح

احرص دائما على غسل يديك، والأسطح، عندما تترك مشترياتك عليها.

3- اغسل المنتجات

بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن خطر انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام يعتبر منخفضا، لكن لا مانع من غسل وفرك الخضروات والفواكه تحت المياه، إذ يساعد ذلك على الأقل في إزالة المبيدات الحشرية.

4- تجنب الاستلام المباشر

حاول الترتيب مع الجهة التي سترسل إليك المشتريات، بحيث تتسلمها من على عتبة الباب أو من مكان قريب، وليس من يد العامل مباشرة.

5- امنح البقشيش إلكترونيا

ضمن فوائد الدفع الإلكتروني، أنك تستطيع منح عامل التوصيل بقشيشا إلكترونيا من دون أن تتواصل معه مباشر.

في حال الذهاب إلى البقالة

1- اختر الوقت الأقل انشغالا

في حال اضطررت إلى الذهاب للتسوق في المتاجر، فربما عليك الذهاب في الأوقات التي تقل فيها الحركة، فكلما قل الاحتكاك بالناس، كلما قل خطر الإصابة.

2- ارتد غطاء للوجه

نصحت مراكز الوقاية من الأمراض الأميركية مؤخرا، بارتداء قناع للوجه،إذ يساعد هذا في تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت المراكز إن القناع يمكن أن يكون مصنوعا من القماش.

3- اصطحب معقما

استخدم المناديل المعقمة في مسح يدك وعربة التسوق في السوبر ماركت، لتجنب العدوى.

4- استخدم بطاقة ائتمان أو خصم

بهذا لن تتسلم العملات الورقية من الصراف، واحرص على استخدام قلمك الخاص من أجل توقيع الإيصالات.

وإذا كنت تستطيع، فيمكنك استخدام تطبيقات الدفع الافتراضية، مثل "Apple Pay".

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