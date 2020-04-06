2020/04/06 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض “رسوم ضخمة جداً” على واردات النفط السعودية والروسية إذا ظلت أسعاره على حالها ولم تتغير.وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد: “إذا استمرت أسعار النفط كما هي..فسأفعل ذلك..نعم سأضع رسوماً ضخمة جداً”.وتابع قائلاً: “في حال بقيت أسعار النفط عند مستواها الحالي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتوعد الرياض وموسكو بـ”رسوم ضخمة” في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتوعد الرياض وموسكو بـ”رسوم ضخمة” في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).