القبض على احد منفذ تفجير مفخخة في طوزخورماتو

2020/04/06 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على الارهابي الذي فجر دراجة نارية مفخخة في سوق بقضاء طوزخروماتو شرقي صلاح الدين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على أحد الإرهابيين في أطراف قضاء طوزخورماتو والذي أقدم على تفجير الدراجة النارية في قضاء بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٠".وأضافت انه "من خلال التحقيق معه اعترف بجريمته النكراء، وقد تبين انه شقيق إحد الإرهابيين القتلى"، مؤكدة انه "تم تدوين أقواله وإحالته الى الجهات المختصة".

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