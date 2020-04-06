2020/04/06 | 19:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 4897 حالة‎ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 4897 حالة‎) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 4897 حالة‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).