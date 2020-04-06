اصابة طبيبة في البصرة بـ’’كورونا’’ نتيجة ملامستها للمصابين بالفيروس

2020/04/06 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفاد مصدر طبي، اليوم الإثنين، بإصابة طبيبة في محافظة البصرة بـفيروس كورونا، نتيجة ملامستها للمصابين به.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “الطبيبة سلف عماد الشمري، أصيبت بفايروس كورونا، نتيجة ملامستها للمصابين في ردهة الحجر”.واشار الى أن “الطبيبة تخضع الآن للعلاج في المستشفى التعليمي وسط المحافظة”.

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