الحزب الإسلامي يدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة

2020/04/06 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد الحزب الإسلامي العراقي، ان تكرار عمليات القصف والاستهداف التي تطال المواقع والشركات الأجنبية والحقول النفطية، وآخرها ما حصل في البصرة، يعد امراً خطيراً ومن الواجب تظافر الجهود لإيقافه.وقال الحزب في تصريح صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه، علينا العمل لإبعاد العراق عن أي شكل من أشكال الصراع الذي لن يعود بالخير عليه، كما ان […]

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