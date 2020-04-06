اصابة طبيبة في البصرة بـ’’كورونا’’ نتيجة ملامستها للمصابين بالفيروس

2020/04/06 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر طبي، الإثنين، بإصابة طبيبة في محافظة البصرة بـفيروس كورونا، نتيجة ملامستها للمصابين به.

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