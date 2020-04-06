صندوق النقد الدولي يحذر ركود اقتصادي أسوأ من 2008

2020/04/06 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، وجود علامات محدودة لكن مشجعة على انتعاش الاقتصاد الصيني، وهي أول دولة تعاني بقوة من مرض “كوفيد 19″، ومع ذلك، فلا يستبعد عودة الوباء مرة أخرى في الصين أو غيرها.في مدونة نشرت على موقع الصندوق، قال كبار خبراء الاقتصاد لديه إن الوباء الناجم عن الفيروس […]

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