دراسة جديدة: الحظر الاجباري يزيد العنف الاسري ويقلل مناعة النساء ضد كورونا (فيديو)

2020/04/06 | 19:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة الاقتصادي والاجتماعية لغربي آسيا في الامم المتحدة “أسكوا”، اليوم الاثنين، ان ظروف الحظر الوقائي بسبب انتشار فيروس كورونا عبر العالم فاقم من ظاهرة العنف ضد النساء.ونقل بيان الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي أطلعت عليه “يس عراق”، “لقد ارتفع معدل العنف الأسري في العالم والمنطقة العربية نتيجة حالات الإغلاق الشامل […]

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