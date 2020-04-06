أول حراك من نوعه لطلب تعويضات من بكين.. هل يتجه العالم لمقاضاة الصين بسبب كورونا؟

2020/04/06 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في خطوة هي الأولى وربما لن تكون الأخيرة، أرسل محامي مصري، إنذارا للسفير الصيني في مصر والرئيس الصيني، بشأن دفع تعويض لمصر عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.ووفقا لما نقله موقع “القاهرة 24” المصري، قال المحامي محمد طلعت إنه يتوجه لتحريك دعوى قضائية ضد الصين أمام المحكمة الدولية، مشددا على […]

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