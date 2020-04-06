إصابة عائلة تضم 11 طفلًا بأكملها بفيروس كورونا

2020/04/06 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اجتاح فيروس كورونا عائلة إسبانية بأكملها، تضم أحد عشر طفلاً، وهم الآن يخضعون للعزل الذاتي، حسبما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.واضطرت عائلة سيبريان غيرفاس لا مخيرة على عزل أفرادها في شمال غربي إسبانيا، بعد أن تم تشخيصهم جميعاً بالإصابة بالفيروس.وكانت الأم إيرين غيرفاس أول فرد في العائلة التي أظهرت نتائج إيجابية […]

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