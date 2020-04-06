وزير الصحة: تخويل الوزراء بإستئناف عمل الموظفين بنسبة 25%


وزير الصحة: تخويل الوزراء بإستئناف عمل الموظفين بنسبة 25%
2020/04/06 | 19:31 - المصدر: موازين
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