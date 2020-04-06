2020/04/06 | 19:31 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: تخويل الوزراء بإستئناف عمل الموظفين بنسبة 25% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 19:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: تخويل الوزراء بإستئناف عمل الموظفين بنسبة 25%) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: تخويل الوزراء بإستئناف عمل الموظفين بنسبة 25%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).