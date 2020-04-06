الهلال الأحمر: تعفير سجن الحوت في ذي قار بالكامل

2020/04/06 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، اليوم الاثنين، عن تعفير سجن الحوت المركزي في محافظة ذي قار ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الجمعية في بيان، تلتقه "الغد برس"، إن "فريقا من جمعية الهلال الأحمر العراقية انجز تعفيرسجن الحوت المركزي في محافظة ذي قار الذي يضم الاف المعتقلين"، مبينا أن "عملية التعفير شملت جميع قاعات وغرف السجن، بالإضافة الى النزلاء والسجناء".

وأضافت الجمعية، أن "فريق جمعية الهلال الأحمر قام ايضا بتوعية السجناء والنزلاء ومسؤولي السجن بشأن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه".

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