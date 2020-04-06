#عاجل: وزير الخارجية البريطاني: بوريس جونسون سيواصل مهامه الحكومي
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#عاجل: وزير الخارجية البريطاني: بوريس جونسون سيواصل مهامه الحكومية من المستشفى
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