كوردستان تعلن قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/04/06 | 19:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير داخلية كوردستان ريبر احمد

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