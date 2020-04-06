2020/04/06 | 19:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال السفير الصيني، تشانغ تاو سبل، اليوم الاثنين، ان العراق حكومة وشبعاً قدموا دعماً كبيرا لجمهوريته بداية ظهور فيروس كورونا، مشيرا الى ان الوقت حان لرد الجميل ودعم العراق للتخلص من الوباء.وذكر موقع العتبة الحسينية، ان “ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي تنالو خلال استقباله السفير الصيني لدى العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الصيني: العراق ساعدنا في بداية ظهور كورونا وحان الوقت لرد الجميل ودعمه للتخلص من الوباء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الصيني: العراق ساعدنا في بداية ظهور كورونا وحان الوقت لرد الجميل ودعمه للتخلص من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).