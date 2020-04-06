العالم الفلسطيني عدنان مجلي يعلن عن تقدم ملموس في صناعة اجهزة الفحص السريع

2020/04/06 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد العالم الفلسطيني عدنان مجلي في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين بأنه في هذه الفترة العصيبة يتابع كل الجهود بشأن تطورات أزمة الكورونا وانعكاساتها, ويقوم بجهد كبير ضمن الطواقم العاملة لحماية المجتمع من فيروس كورونا .وأشاد مجلى بالاستعدادات التي تقوم بها الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعيا إلى توسيع نطاق […]

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