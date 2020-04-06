فدعم: القوى الشيعية اتفقت على بديل الزرفي وإرساله لرئيس الجمهورية

2020/04/06 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم عن وجود اتفاق على إرسال مرشح جديد بديلاً عن المكلف الى رئيس الجمهورية.

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