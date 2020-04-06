ذي قار تسجل ٧ حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/04/06 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين ، اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل ٧ اصابة جديدة مبينا ان ستة من المصابين هم من أفراد عائلة […]

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