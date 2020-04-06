اربيل تعلن البدء بتطبيق آلية جديدة لتنظيم الإجراءات الخاصة بالوقاية من كورونا

2020/04/06 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت محافظة اربيل البدء بتطبيق آلية جديدة لتنظيم الاجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، بعد تخفيف في حظر التجوال.وأعلن وزير داخلية اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن استمرار الاجراءات المتبعة لحظر التجوال بمدن الاقليم الى منتصف ليلة اليوم.وبين “لغاية العاشر من نيسان حظر التجوال سيكون بشكل كامل من […]

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