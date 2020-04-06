الدودة الرملية.. هل تصبح بارقة أمل لمرضى فيروس كورونا ؟

2020/04/06 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأت مستشفيات فرنسية بارزة، تجاربها التي تعتمد على توصيات مختبر هيمارنيا، باستخدام هيموغلوبين الدودة الرملية أو دودة الصياد للمرضى الذين يعانون من النقص الحاد في مستويات الأوكسجين وصعوبات في التنفس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.وتوصل فرانك زال، باحث البيولوجيا الفرنسي في مختبرات هيمارنيا، الواقعة غرب البلاد، بعد مراقبته للديدان الرملية أثناء المد والجزر بأنها قادرة […]

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