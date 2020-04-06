خلية أزمة سنجار تتخذ عدة قرارات لضمان عدم تفشي فيروس كورونا في القضاء

2020/04/06 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أعلن قائمقام قضاء سنجار فهد عمر اليوم الاثنين بأن خلية الازمة اجتمعت في قضاء سنجار لغرض مناقشة الوضع الحالي بحضور الاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية و الادارية و وضع جملة مواضيع لأيجاد الحلول المناسبة باتفاق الجميع ومنها.وقال فهد عمر في حديث لوكالة “العهد نيوز” بأن الخلية أصدرت عدة قرارات منها تمنع الحركة […]

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