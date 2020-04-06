بالوثيقة.. الكعبي يوصي بالإسراع بإنجاز معاملات المتقاعدين الجدد

2020/04/06 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بالإسراع بإنجاز معاملات المحالين للتقاعد الجدد، وتذليل العقبات التي تعيق صرف رواتبهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

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